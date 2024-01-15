Нарушили 900-летнюю традицию: как королева Дании спасла репутацию оскандалившегося наследника

Королевские семьи нередко становятся главными лицами в таблоидах. «Желтая пресса» обсуждает каждый шаг монархов, раскрывает их темные тайны и тем самым портит репутацию. Так произошло с наследником королевы Дании. Западные СМИ разоблачили его измену супруге с испанской светской львицей. И хоть после этого предполагаемая любовница все опровергла, «осадок» после скандала все равно остался.

На фоне всех этих разговоров о неверности Фредерика его мать Маргарете решилась на неожиданный шаг, чтобы спасти его репутацию. Впервые за 900 лет королева отреклась от престола и передала корону дофину. Церемония прошла менее масштабно, чем в Лондоне, но все же подданные остались довольны.

По данным издания Et Online, на датской коронации не было исторических костюмов и древних ритуалов. Королева Маргарете подписала официальное отречение, после чего поднялась с трона и уступила его наследнику. Жители страны увидели, как бывший правящий монарх отбыла на машине, а после на балкон вышел Фредерик в сопровождении премьер-министра и своей супруги. Все это заставило позабыть о скандале с изменой.

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