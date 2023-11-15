На праздник не приехал: принц Гарри бросил отца в его день рождения

Принц Гарри согласился поздравить отца с днем рождения по телефону, об этом сообщает Lenta.Ru.

14 ноября королю Чарльзу исполняется 75 лет. Он довольно скромно отметил свой день рождения, отказавшись от помпезных вечеринок. Сообщается, что в этот день Чарльз примет у себя медсестер и акушерок Национальной службы здравоохранения. Король Великобритании также объявил о начале программы помощи малоимущим, запустив центр распределения излишков еды.

Чарльз планирует вечером устроить закрытый ужин в кругу семьи. Отмечается, что за праздничным столом не будет принца Гарри. Однако сын короля намерен ему позвонить, сообщили в окружении. При этом изначально участие герцога Сассекского в торжественном вечере не планировалось из-за разногласий с отцом.

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