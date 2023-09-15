Моет полы в ее доме: новый возлюбленный Бритни Спирс оказался бывшим преступником

Стали известны подробности личной жизни скандальной певицы Бритни Спирс. Недавно публика узнала о ее громком разводе с мужем Сэмом Асгари. СМИ писали, что все произошло из-за измены со стороны блондинки. Теперь появились новые детали. Как сообщает Woman.ru, артистка закрутила роман с домработником, у которого за плечами криминальное прошлое.

Зарубежная пресса пишет, что избранник звезды работает у нее с 2022 года. Его зовут Пол Ричард Солис, он поддерживает порядок в ее роскошном доме – моет полы и окна, выносит мусор. Оказалось, что они очень сблизились и стали проводить вместе много времени. Сэм заподозрил, что супруга неверна ему, а позже заявил, что у него есть видеодоказательство измены.

СМИ выяснили, что новый ухажер певицы в прошлом привлекался к ответственности за продажу запрещенных веществ и незаконное хранение оружия. Поклонники не удивились, ведь Бритни часто привлекают «плохие» парни. Сам он отзывается о звезде, как о доброй и феноменальной женщине.

При этом нашлись инсайдеры, которые уверяют, что Бритни закрутила роман с сотрудником уже после разрыва с мужем. Сейчас она всем своим видом показывает, что счастлива и не жалеет о расставании с фитнес-тренером.

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