Милла Йовович показала редкие фото дочери в день ее 16-летия: удивительно похожа на маму

Старшая дочь актрисы Миллы Йовович отпраздновала 16-летие. Многие отмечают, что Эвер Андерсон очень похожа на свою знаменитую мать. Девушка пошла по ее стопам и активно снимается в кино.

В честь праздника звезда поделилась новыми фотографиями наследницы. Она оставила теплые пожелания и растрогала фанатов.

«Моему сердечку и моей любви исполнилось 16 лет! До того как ты появилась в нашей жизни, я и представить себе не могла, что такое настоящая любовь. Ты продолжаешь помогать мне становиться лучше каждый день. Ты вдохновляешь меня к лучшему. Ты — моя лучшая подруга, даже не могу вспомнить, сколько раз я с тобой смеялась так, что едва могла дышать», — написала Милла.

По словам артистки, ее наследница очень зрело рассуждает для своих лет. Напомним, что кроме Эвер у актрисы и ее мужа есть еще две дочери. Все они растут похожими на актрису и любят творчество.

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Источник: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)