Мешки под глазами и глубокие морщины: как выглядит лицо Натальи Водяновой без ретуши

Внешностью модели Натальи Водяновой восхищаются миллионы поклонников по всему миру. Многие удивляются, как 41-летней многодетной матери удается выглядеть так хорошо. Правда, недавно манекенщица оказалась в центре скандала, когда ее фото без ретуши и макияжа попало в Сеть.

Поклонники были разочарованы внешностью модели на снимке. Водянова позировала на показе Ralph Lauren в минувшие выходные. Поклонники отметили, что у Натальи мешки под глазами, огромные морщины и асимметричная грудь.

Многие написали, что персона такого масштаба могла бы давно записаться к косметологу или сразу к пластическому хирургу.

«Есть ощущение, что она просто уставшая, возможно не выспалась», «С ее возможностями можно выглядеть лучше», «Тут, по-моему, неудачный кадр. В жизни она без косметики лучше выглядит», «Фуухх, отлегло от сердца, такая же обычная, оказывается», «Тут она выглядит не как молодая женщина, супермодель мирового уровня, а как замученная жизнью тетка, которой лет 50», — цитирует комментаторов «7Дней.ru».

Ранее мы писали о том, как Энрике Иглесиаса сняли с молодой брюнеткой, пока Курникова была дома с детьми.