Меган Маркл отправила заболевшей Кейт Миддлтон неожиданное послание

Недавно стало известно, что у короля Карла III, а также принцессы Уэльской появились серьезные проблемы со здоровьем. Кейт Миддлтон уже шестой день лежит в больнице после операции на брюшной полости, а ее свекра сейчас готовят к хирургическому вмешательству.

Будучи в частной клинике, Кейт получила неожиданное сообщение от принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Пара пожелала принцессе скорейшего выздоровления.

Более того, герцог и герцогиня Сассекские поспешили выразить поддержку Карлу III. Об этом сообщает Mirror.

«Король и принцесса Уэльские получили поддержку от принца Гарри и Меган в отношении их здоровья. Герцог и герцогиня по-разному связывались с обеими сторонами, чтобы передать свою озабоченность и наилучшие пожелания», – передает источник, близкий к королевской семье.

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