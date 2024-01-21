ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 21 января 2024, 22:00
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Меган Маркл отправила заболевшей Кейт Миддлтон неожиданное послание

Меган Маркл отправила заболевшей Кейт Миддлтон неожиданное послание

© Stable Diffusion

Недавно стало известно, что у короля Карла III, а также принцессы Уэльской появились серьезные проблемы со здоровьем. Кейт Миддлтон уже шестой день лежит в больнице после операции на брюшной полости, а ее свекра сейчас готовят к хирургическому вмешательству.

Будучи в частной клинике, Кейт получила неожиданное сообщение от принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Пара пожелала принцессе скорейшего выздоровления.

Более того, герцог и герцогиня Сассекские поспешили выразить поддержку Карлу III. Об этом сообщает Mirror.

«Король и принцесса Уэльские получили поддержку от принца Гарри и Меган в отношении их здоровья. Герцог и герцогиня по-разному связывались с обеими сторонами, чтобы передать свою озабоченность и наилучшие пожелания», – передает источник, близкий к королевской семье.

Ранее мы писали, что Дональду Трампу поставили страшный диагноз.

Автор:Екатерина Нако
Теги:
#королевская семья
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#Кейт Миддлтон
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#Меган Маркл
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