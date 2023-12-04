ИХ ШОУБИЗ
05:00, 04 декабря 2023
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Меган Маркл и принца Гарри вычеркнули из списка приглашенных на свадьбу их друга

Меган Маркл и принца Гарри вычеркнули из списка приглашенных на свадьбу их друга

© Stable Diffusion

Меган Маркл и принца Гарри вычеркнули из списка приглашенных на свадьбу их друга, об этом сообщает The Voice.

7 июня в Британии должна состояться «Свадьба года» — женится один из самых богатых предпринимателей страны Хью Гросвенор, герцог Вестминстерский. Он близко дружит и с Уильямом и с Гарри. Отметим, что Гросвенор стал крестным отцом недавно родившегося сына Гарри.

Впрочем, друг детства не стал приглашать на свою свадьбу герцога Сассексого и его супругу. Зато на мероприятие приедут не только британский монарх с женой, но и Кейт Миддлтон с принцем Уильямом.

По информации источника, герцог Вестминстерский не пригласил Гарри из-за того, чтобы между гостями не возникало недопониманий.

«Ему хотелось бы, чтобы они объединили усилия и уладили отношения, но понимает, что до свадьбы это вряд ли произойдет. Он хочет избежать всего, что могло бы омрачить этот день, особенно для своей невесты», — рассказали в окружении жениха.

Ранее мы писали о том, каким прозвищем Меган Маркл наградила Кейт Миддлтон.

Источник фото:Stable Diffusion
Теги:
#принц Гарри
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#Кейт Миддлтон
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#королевская семья
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