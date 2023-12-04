Меган Маркл и принца Гарри вычеркнули из списка приглашенных на свадьбу их друга, об этом сообщает The Voice.

7 июня в Британии должна состояться «Свадьба года» — женится один из самых богатых предпринимателей страны Хью Гросвенор, герцог Вестминстерский. Он близко дружит и с Уильямом и с Гарри. Отметим, что Гросвенор стал крестным отцом недавно родившегося сына Гарри.

Впрочем, друг детства не стал приглашать на свою свадьбу герцога Сассексого и его супругу. Зато на мероприятие приедут не только британский монарх с женой, но и Кейт Миддлтон с принцем Уильямом.

По информации источника, герцог Вестминстерский не пригласил Гарри из-за того, чтобы между гостями не возникало недопониманий.

«Ему хотелось бы, чтобы они объединили усилия и уладили отношения, но понимает, что до свадьбы это вряд ли произойдет. Он хочет избежать всего, что могло бы омрачить этот день, особенно для своей невесты», — рассказали в окружении жениха.

Ранее мы писали о том, каким прозвищем Меган Маркл наградила Кейт Миддлтон.