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17:00, 14 января 2024
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Меган Маркл и принц Гарри спасли курицу Эллен ДеДженерес от нападок других птиц

Меган Маркл и принц Гарри спасли курицу Эллен ДеДженерес от нападок других птиц

© Stable Diffusion

Меган Маркл и принц Гарри забрали курицу у Эллен ДеДженерес, которую ранили другие птицы. Сама телеведущая отметила, что с этого момента у ее питомца началась «королевская жизнь».

Эллен живет рядом с особняком герцогов Сассекских в Монтесито. Звезда телешоу – любительница животных. Она держит у себя целый курятник.

Одна из куриц ДеДженерес по кличке Синки перед Рождеством сломала малоберцовую кость ноги. Эллен выходила птицу, однако остальные курицы и петухи начали бить ее, угрожая поранить снова. Тогда телезвезда решила найти Синки новых хозяев.

Меган Маркл и принц Гарри с радостью взяли курицу к себе.

«Даже не знаю, какой теперь будет ее королевская жизнь!» – иронично заявила Эллен в своем микроблоге.

Ранее мы писали, что принц Гарри вызвал ярость публики из-за своего нового титула.

Автор:Екатерина Нако
Теги:
#Меган Маркл
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#принц Гарри
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#животные
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#королевская семья
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