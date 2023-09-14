Меган Маркл бросила детей и приехала к принцу Гарри, когда его застали с другой женщиной в Германии

Герцогиня Меган Маркл показала полное лицемерие во время приезда на Invictus Games – игры для спортсменов военнослужащих, пострадавших в боевых действиях. Супругу принца Гарри ждали еще в прошлые выходные, но она прибыла только после того, как любимого сняли с другой женщиной. Об этом сообщило издание Mirror.

Началось все с того, что она проигнорировала мероприятие, хоть и была в списке почетных гостей. Меган оправдалась, что просто не хотела бросать детей – Лилибет и Арчи, которым нужен был ее постоянный уход. Но папарацци подловили брюнетку на вранье и опубликовали снимки, на которых она проводит выходные не с наследниками, а со своей подругой.

Но все же Маркл решила прилететь из Америки в Германию, где проходят спортивные игры. Она выбрала скромный наряд за 60 долларов, чтобы показать себя с лучшей стороны. Но это было лишь на мероприятии. В аэропорту герцогиню сняли при полном параде, одни лишь золотые часы на ее руке фирмы Tank Francaise стоят 26 тысяч долларов.

СМИ пишут, что актриса пропустила первые дни, но приехала потом из-за мужа. Недавно в Сети появились фото принца, который сидел на трибуне с молодой симпатичной особой — Бет Херли. Раньше девушка была его личной ассистенткой и тоже актрисой. Возможно, у Меган появилась ревность.

Ранее мы писали о том, после какого королевского блюда принц Гарри сделал предложение руки и сердца Меган Маркл. Она раскрыла свой фирменный рецепт, который может повторить каждая.