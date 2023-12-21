Меган Маркл берется за любую работу: как жена принца связана с сомнительным продуктом

С течением времени становится все очевиднее, что переезд Меган Маркл и принца Гарри в Америку не оправдал их ожиданий, особенно в отношении карьеры актрисы. Она, предполагая блестящий возвращение в Голливуд, теперь вместо главных ролей в блокбастерах оказалась лицом сомнительного бренда растворимого кофе. Недавно появившийся рекламный ролик для кофе Clevr Blends вызвал насмешки в социальных сетях. Об этом пишет издание Hello.

Растворимый кофе Clevr Blends, включающий в себя искусственный подсластитель, по слухам, может быть опасен для здоровья. Содержащаяся в нем пищевая добавка, по мнению экспертов, может вызывать пищеварительные расстройства и даже увеличивать риск инфаркта или инсульта. К тому же, бренд имеет невысокий рейтинг – всего 3,5 звезды из 5. Интересно, но Меган связана с этой компанией не только как рекламная модель. В 2020 году она стала одним из инвесторов.

Ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон посетила дипломатический прием в старом платье с пайетками за 580 тыс. и столетней тиаре.