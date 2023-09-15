Меган была в ярости: принц Гарри напился на глазах у всех

Принцу Гарри исполнилось 39 лет. В честь этого события Сассекский устроил в Дюссельдорфе вечеринку, которую посетили его друзья и супруга. Муж Меган Маркл привел компанию не в элитный ресторан, а в пивную, находящуюся рядом с отелем. Торжество Гарри не обошлось без инцидента.

Ни для кого не секрет, что в молодости у принца были проблемы с алкоголем. Вот почему в последние годы Гарри вел трезвый образ жизни. Однако на своем торжестве он внезапно сорвался и позволил себе лишнее. За вечер супруг Меган выпил 6 кружек пива, и это сильно не понравилось актрисе. Весь праздник Маркл провела с испорченным настроением, хотя она старалась не так явно показывать недовольство.

Об этом сообщает «7Дней.ru» со ссылкой на зарубежное издание Daily Mail.

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