Майкл Джексон оказался в списках лиц, причастных к делу Эпштейна

Имя легендарного певца Майкла Джексона оказалось в недавно опубликованных судебных документах, связанных с обвиняемым торговцем секс-торговлей Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает The Sun.

Уточняется, что документы частично основаны на показаниях обвинительницы Эпштейна Джоанны Сьоберг, которая она дала еще в 2016 году. Ныне 42-летняя Сьоберг призналась, что среди звезд, которых она встречала в особняке сутенера в Палм-Бич во Флориде, был Майкл Джексон.

Адвокаты поинтересовались, делала ли женщина, которая была молодой жертвой Эпштейна, массаж музыканту, на что она ответила отрицательно. При этом другие подробности встречи и нахождения Джексона в особняке не уточняются.

Неоднократно обвиняемый в педофилии Майкл Джексон скончался в 2009 году, на момент смерти ему было 50 лет. Сам Джеффри Эпштейн совершил суицид в возрасте 66 лет в тюрьме в 2019 году.

Стоит отметить, что Эпштейна обвиняли в том, что в период с 2002 по 2005 годы он организовал визиты в свой дом в Нью-Йорке десятков несовершеннолетних девушек. Следователям удалось выяснить, что самой младшей из приглашенных девушек было всего 14 лет. Вдобавок, как пишут СМИ, Эпштейн возил несовершеннолетних на личный остров, где так же подвергал их сексуальному насилию.

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