ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 19 января 2024, 22:00
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Мадонна показала любимого мужчину: удивитесь, сколько ему лет

Мадонна показала любимого мужчину: удивитесь, сколько ему лет

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Мадонна опубликовала в соцсетях фотографию с любимым мужчиной. Рядом с артисткой оказался не ее новый бойфренд, а отец, которому 92 года.

65-летняя исполнительница отметила свою сороковую годовщину с момента начала певческой карьеры. Она до сих пор в строю и выступает со своим гастрольным туром «Celebration». На концерте в родном городе Детройт, штат Мичиган поприсутствовал ее отец Сильвио Чикконе.

Трогательный момент встречи женщины с ее родителем был запечатлен на камеру. Мадонна опубликовала кадр и трогательно обратилась к мужчине. На снимке артистка очень крепко обнимает своего родителя, а тем временем мужчина опирается на трость.

Мадонна показала любимого мужчину: удивитесь, сколько ему лет

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Я люблю тебя, папа», – подписала публикацию певица.

Ранее мы писали о том, что 54-летняя Эвелина Бледанс показала фигуру в купальнике и разозлила россиян. Звезда выбрала для отдыха Таиланд и решила сделать там множество кадров на память. Она поспешила поделиться ими с фанатами, но они не оценили ее порыв.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Алла Болеро
Тег:
#певица
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