Мадонна показала любимого мужчину: удивитесь, сколько ему лет

Певица Мадонна опубликовала в соцсетях фотографию с любимым мужчиной. Рядом с артисткой оказался не ее новый бойфренд, а отец, которому 92 года.

65-летняя исполнительница отметила свою сороковую годовщину с момента начала певческой карьеры. Она до сих пор в строю и выступает со своим гастрольным туром «Celebration». На концерте в родном городе Детройт, штат Мичиган поприсутствовал ее отец Сильвио Чикконе.

Трогательный момент встречи женщины с ее родителем был запечатлен на камеру. Мадонна опубликовала кадр и трогательно обратилась к мужчине. На снимке артистка очень крепко обнимает своего родителя, а тем временем мужчина опирается на трость.