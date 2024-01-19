Мадонна показала любимого мужчину: удивитесь, сколько ему лет
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Певица Мадонна опубликовала в соцсетях фотографию с любимым мужчиной. Рядом с артисткой оказался не ее новый бойфренд, а отец, которому 92 года.
65-летняя исполнительница отметила свою сороковую годовщину с момента начала певческой карьеры. Она до сих пор в строю и выступает со своим гастрольным туром «Celebration». На концерте в родном городе Детройт, штат Мичиган поприсутствовал ее отец Сильвио Чикконе.
Трогательный момент встречи женщины с ее родителем был запечатлен на камеру. Мадонна опубликовала кадр и трогательно обратилась к мужчине. На снимке артистка очень крепко обнимает своего родителя, а тем временем мужчина опирается на трость.
«Я люблю тебя, папа», – подписала публикацию певица.
Ранее мы писали о том, что 54-летняя Эвелина Бледанс показала фигуру в купальнике и разозлила россиян. Звезда выбрала для отдыха Таиланд и решила сделать там множество кадров на память. Она поспешила поделиться ими с фанатами, но они не оценили ее порыв.