Королевский рецепт: именно после этого блюда принц Гарри взял в жены Меган Маркл

Актриса Меган Маркл покорила принца Гарри не только своей харизмой и красотой, но и фирменным блюдом. Оказалось, что она завоевала сердце холостяка с помощью курочки, запеченной в духовке с луком и редисом.

Брюнетка похвасталась, что именно во время приготовления этого рецепта Гарри опустился на одно колено и протянул колечко. Все произошло в коттедже на территории Кенсингтонского дворца. Меган в это время увлеченно готовила на кухне.

«Нет ничего более вкусного и впечатляющего, чем идеально прожаренная курица. Она творит чудеса», – цитирует Маркл The Voice.

Рецепт очень простой: нужно обильно поперчить и посолить курицу со всех сторон, изнутри тоже. В качестве начинки использовать кусочки лимона, чеснок и тимьян, смазать все оливковым маслом. Связать ножки кулинарной нитью, а саму курочку положить в форму для запекания. Рядом с курицей можно добавить кусочки лимона, лука и редиса, политых секретной смесью – двумя столовыми ложками оливкового масла, одной чайной ложкой соли и половиной чайной ложки перца.

Запекать курицу необходимо при температуре 220 градусов в течение 1 часа и 15 минут, сок должен стать прозрачным. После этого нужно вытащить курицу и переложить в тарелку, которую необходимо укрыть алюминиевой фольгой. Пусть она постоит так еще 10 минут.

Ранее мы писали о том, как обиженная Меган Маркл отказалась идти с Гарри на матч.