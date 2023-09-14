«Худоба ее сделала хуже»: изможденная Меган Маркл стремительно теряет вес

Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Германию с официальным визитом. Супруги примут участие в мероприятиях, которые посвящены «Играм непокоренных». Светский выход пары спровоцировал обсуждения в Сети. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на издание The Sun.

Перед публикой Меган и Гарри предстали в неформальном наряде: принц отдал предпочтение джинсам и футболке, герцогиня — жакету и коротким шортам молочного цвета. Образ Маркл подчеркнул ее стройность. Однако многие фолловеры отметили, что чрезмерная худоба не идет Меган. Не обошлось и без сравнений с Кейт Миддлтон, которая, по мнению публики, выглядит лучше и здоровее.

«Худоба ее сделала хуже. Маленькие глаза еще глубже запали. Ноги Кейт выглядят более здоровыми», — цитирует StarHit пользователей Сети.

К слову, сама Меган никак не отреагировала на гневные комментарии в свой адрес.

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл подтвердила развод, сняв обручальное кольцо. Подробности смотрите в этой статье.