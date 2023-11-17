Кейт Миддлтон снова вышла на публику в одном и том же костюме

Появляться в одном и том же костюме для принцессы Уэльской Кейт Миддлтон вошло в привычку. Она повторно пришла на мероприятие в костюме любимого бренда.

На это обратило внимание издание People.

Миддлтон нравится британская марка Emilia Wickstead. В любимом фиолетовом брючном костюме она была замечена на Национальном симпозиуме.

На конференцию приехали эксперты со всего мира. 41-летняя принцесса заявила на мероприятии, что «потребуются новое мышление и новые действия на каждом уровне, потому что будущее детей – это то, что мы все строим вместе».

Ранее сообщалось, что Миддлтон почти 20 лет не расстается с одним предметом гардероба. Речь шла о черной шляпе с широкими полями и украшенной бантом. Впервые принцесса вышла в ней, будучи невестой принца Уильяма в 2006 году.