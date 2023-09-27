Кейт Миддлтон сделала редкое заявление о 8-летней дочери Шарлотте, об этом сообщает The Voice.

Принцесса Уэльская накануне побывала с визитом на швейной фабрике, основанной еще в 1773 году. Когда-то прадед Кейт владел этим производством, поэтому визит вышел по-настоящему сентиментальным. Для выхода в свет Миддлтон выбрала белую воздушную блузку, темно-зеленый костюм от Burberry и роскошные украшения.

После визита на швейное производство, принцесса Уэльская посетила фабрику печатных работ Standfast & Barracks. Уже на выходе ее поймали толпы восторженных фанатов. Кейт подошла к юной поклоннице и поинтересовалась, какое у нее любимое хобби. Девочка ответила, что занимается танцами.

Оказалось, что 8-летняя дочь Миддлтон тоже любит танцы и занимается чечеткой.

«Моя дочь Шарлотта тоже любит танцевать, она любит балет и чечетку... Продолжай танцевать», — сказала Кейт.

Ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон щегольнула в сливочном костюме за 90 тысяч рублей на светском мероприятии.