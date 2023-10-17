Кейт Миддлтон решила сэкономить и оконфузилась на глазах у поклонников

Недавно Кейт Миддлтон появилась на стадионе в Марселе. Принцесса Уэльская заранее продумала свой наряд. Однако другая женщина, сидевшая через одного человека от королевской особы, была одета точно так же. Об этом сообщило издание Us Magazine.

На матче между Лиги рэгби Англии и аргентинским клубом Кейт выделили особое место на VIP-трибуне. Соседом принцессы оказался Билл Бомон, бывший легендарный игрок, а ныне президент Всемирной ассоциации рэгби. А рядом с Биллом сидела его жена леди Хилари Бомон, которая выбрала для выхода в свет точно такой же пиджак, как у Кейт Миддлтон. Обе дамы отдали предпочтение белому двубортному пиджаку с золотыми пуговицами из Zara, который стоит меньше ста долларов.

Но, несмотря на такое совпадение, поклонники жены принца Уэльского высоко оценили ее образ. Кто-то из фанатов даже назвал Кейт «самой красивой женщиной на планете».

Более того, британские рэгбисты были очень признательны Кейт Миддлтон за поддержку. Они выиграли у Аргентины с большим отрывом в счете, и, как признался один из спортсменов, теперь называют принцессу своим «талисманом».

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