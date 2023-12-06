Кейт Миддлтон посетила дипломатический прием в старом платье с пайетками за 580 тыс. и столетней тиаре

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила дипломатический прием в Букингемском дворце в старом платье с пайетками стоимостью около 5 тыс. фунтов (примерно 580 тыс. рублей) и в столетней тиаре «Узелки любви». В этом платье принцесса была на свадьбе в июне 2023 года.

Подробности сообщает Daily Mail.

Миддлтон известна тем, что некоторые наряды носит много лет. На сей раз она снова надела платье Jenny Packham, дополнив наряд серьгами Cartier.

На голове у Миддлтон была корона «Узелки любви». Это украшение разрабатывал ювелирный дом Garrard, заказчиком была королева Мария. Корону создали в 1913-1914 годы. «Узелки любви» в разные годы носили королева Елизавета II и принцесса Диана.

Ранее сообщалось, что Миддлтон вышла на публику в костюме фиолетового цвета, в котором однажды уже была замечена.