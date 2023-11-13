Кейт Миддлтон не расстается с этой вещью из своего гардероба уже почти 20 лет: икона стиля

В Британии Кейт Миддлтон называют настоящей «иконой стиля». Несмотря на то, что у принцессы Уэльской множество нарядов и драгоценностей, с одним из предметов гардероба она не расстается уже на протяжении почти 20 лет! Об этом пишет англоязычное издание Hello!.

На днях Кейт побывала на торжественной церемонии в День поминовения всех погибших в Первой и Второй мировых войнах. Многие обратили внимание на ее шляпку – головной убор черного цвета с широкими полями, украшенный изящным стилизованным бантом. Впервые она появилась в этой шляпке, еще когда была невестой принца Уильяма. Это было в 2006 году. Автором полюбившегося Миддлтон предмета гардероба стал мастер Филипп Трейси.

Внимательные фанаты обратили внимание не только на шляпку, но и на крупные серьги. Оказалось, что украшение с большими жемчужинами принадлежало прежде скончавшейся в сентябре минувшего года Елизавете II. Интересно, что серьги носила только сама Королева.

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