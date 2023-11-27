Как Рэйчел Зеглер получила награду за «стальные глазные яблоки»: на съемках ей запретили одну вещь

Рэйчел Зеглер вспомнила, как на съемках кинокартины «Вестсайдская история» режиссер Стивен Спилберг запретил ей моргать. Об этом сообщает Yahoo.

Наставления от постановщика актриса получила в первый же рабочий день. Тогда Стивен Спилберг сказал ей: «Что бы ты ни делала – не моргай» .

«И представьте, вам прямо в лицо направили свет, а вы должны: а) не моргнуть; б) не прослезиться; в) выжить, так как это ваш первый день в самом первом фильме в карьере», – отмечает звезда.

Интересно, что Рэйчел Зеглер наградили на премии «Золотой глобус» за роль в мюзикле «Вестсайдская история» именно потому, что у нее «стальные глазные яблоки».

Впервые легендарный бродвейский мюзикл вышел на экраны в 2021 году. Ленту номинировали на семь «Оскаров». Кроме того, фильм получил три премии «Золотой глобус».

Ранее мы писали, что стало причиной смерти актрисы Роны Хартнер.