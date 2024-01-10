Как принц Уильям испортил день рождения Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон предпочла отметить свой 42-й день рождения в уютном кругу близких, устроив скромное чаепитие в своем доме в Виндзоре. Новость об этом распространило издание Hello!.

Принцесса провела тихий и уютный вечер вместе с мужем Уильямом и тремя детьми: Джорджем, Шарлоттой и Луи. Последний раз Кейт была замечена в обществе на Рождестве в Сандрингеме, особняке, где королевская семья традиционно отмечает зимний праздник. Перед этим Новый год она встретила в доме своих родителей в графстве Беркшир. В преддверии своего дня рождения, 9 января, Кейт вернулась в Adelaida Cottage, который стал семейным домом после переезда из Лондона в Виндзор вместе с семьей.

Кейт получила теплые поздравления от Карла III, который пожелал ей самого счастливого дня рождения. В качестве подписи он использовал фотографию прошлого года, сделанную во время его коронации в мае 2023 года.

На снимке Кейт Миддлтон предстала в великолепном церемониальном плаще и диадеме из серебра с кристаллами, напоминающей лавровый венок. Этот образ придал ей блеск королевской особы. В будущем Кейт, займет трон, когда ее супруг Уильям станет наследником престола. Согласно слухам, это может произойти в ближайшие годы, учитывая состояние здоровья 75-летнего Карла.

Напомним, что в 2009 году Уильям испортил день рождения любимой. Тогда на 27-летие Кейт ждала предложения руки и сердца, а получила новость о решении избранника вступить в Королевские ВВС. Все были в шоке.

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