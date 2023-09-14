Известно, почему Меган Маркл не носит обручальное кольцо

Жена принца Гарри Меган Маркл перестала носить обручальное кольцо. При этом дизайн украшения некогда создавал сам будущий супруг. Он заказывал для кольца желтый бриллиант из Ботсваны и добавил к нему еще два камня из коллекции матери – принцессы Дианы.

Оказалось, что причина отказа Маркл носить украшение - сломанная «лапка», которая держала бриллиант. Символ барака пришлось отдать в ремонт, пишет People.

Маркл заметили без кольца в Дюссельдорфе. Отмечается, что стоимость украшения – 140 тысяч фунтов стерлингов. Когда-то Маркл говорила, что «кольцо невероятно красивое».

Напомним, свадьба пары состоялась 19 мая 2018 года. На торжество пригласили 2,6 тысячи гостей.

Ранее сообщалось, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон появилась с перемотанными пальцами. Оказалось, что она получила травму, играя с детьми на батуте.