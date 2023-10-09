Стало известно, куда исчезли бриллианты принцессы Дианы после ее смерти. Об этом сообщает «7Дней.ru» со ссылкой на зарубежное издание Mirror.

Когда принц Гарри делал предложение Меган Маркл, то он преподнес ей дорогостоящее кольцо. В него были вставлены два бриллианта из украшений Дианы. Известно, что актрисе не понравился подарок принца. В 2019 году Маркл появилась на публике с видоизмененным кольцом. Так, широкий ободок из золота был изменен на тонкий. Спустя 4 года Меган решила избавиться от украшения. Отмечается, что актриса стала появляться на публике без него.

По информации источника, ни ремонт, ни переделка кольца не могут длиться так долго. По одной из версий, Маркл избавилась от кольца с бриллиантами Дианы из-за финансовых трудностей. Подобную информацию подтвердил инсайдер, работающий при дворе.

Сообщается, что принц Гарри, узнав о поступке супруги, устроил скандал.

Ранее мы писали о том, что изможденная Меган Маркл стремительно теряет вес. Подробности смотрите в этой статье.