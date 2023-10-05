Из принцессы в простушку: заложница из «Великолепного века» удивила фанатов внешностью

Звезда турецкого сериала «Великолепный век» Мелике Ипек Ялова запомнилась зрителям благодаря своей роли Изабеллы Кастильской. Красивая заложница султана Сулеймана прекрасно выглядела на экране и заработала путевку в мир большого кинематографа. Сейчас ей 39 лет, и она поражает фанатов своими внешними данными. Об этом сообщает Kp.ru.

Актриса выглядит младше своих лет и со времен съемок в сериале заметно похудела. У нее исчезли обаятельные щечки, а стиль удивляет простотой. Она отдает предпочтение базовым майкам, джинсам, но делает макияж.