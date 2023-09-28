Грозит до восьми лет тюрьмы: Шакире предъявлены новые обвинения в неуплате налогов

Певица Шакира никак не может восстановить репутацию после череды скандалов. Сначала звезда громко рассталась с футболистом Жераром Пике из-за его измен, а потом стала должницей по налогам. Недавно стало известно, что власти Испании обвинили артистку в неуплате налогов еще на шесть миллионов евро! Об этом сообщает журнал «Правила жизни» со ссылкой на агентство Efe.

Новые обвинения касаются нарушений, которые были совершены в 2018 году. Тогда девушка якобы обратилась к офшорному мошенничеству, чтобы избежать уплаты значительной части подоходного налога и налога на имущество.

Шакира также обвиняется в неуплате налогов в период с 2012 по 2014 год. Общая сумма составляет 14,5 миллиона евро. СМИ пишут, что звезде грозит восемь лет тюрьмы и штраф в размере почти 24 миллионов евро! Дело будут рассматривать в суде 20 ноября этого года.

Певица многократно заявляла о том, что чиста перед законом. Она объясняла, что с 2011 года жила со своим избранником в Барселоне, а в Испании была очень редко и ничего не должна. После громкого скандала артистка переехала с сыновьями в Майами.

Ранее Шакира заявила о том, что пожертвовала карьерой ради изменщика Пике.