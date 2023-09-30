Глубокие морщины и жирный блеск: 56-летнюю Памелу Андерсон засняли на улице без макияжа

Актриса Памела Андерсон вышла в свет без макияжа и продемонстрировала натуральную красоту. Папарацци не упустили момента и сразу же сделали несколько снимков звезды без прикрас. И если одних восхитил внешний вид секс-символа, то других обескуражил.

56-летнюю Памелу поймали во время прогулки в Париже. Она позировала фотографам в ярко-желтом платье и с сумкой молочного цвета. При этом на ее лице не было ни грамма косметики, но она не стеснялась этого, а наоборот гордо демонстрировала.

В Сети многие поклонники осыпали Андерсон комплиментами, ведь она не скрывает возрастные изменения за макияжем, но нашлись и те, кто указал на недостатки внешности актрисы. Так, хейтеры заметили глубокие морщины, а также жирный блеск. Впрочем, саму Памелу критика не волнует. Она довольна собой и тем, как выглядит на шестом десятке.

Напомним, что в молодости артистка была крайне стеснительной. Она признавалась, что ей стоило больших усилий, чтобы перебороть себя и сняться для журнала Playboy.

Ранее рэперша Карди Би заявила, что ее преследует сексуально озабоченный призрак.

Источник: New York Post.