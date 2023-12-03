«Это должен быть более мрачный фильм»: Джулия Робертс раскрыла изначальный финал «Красотки»

Знаменитая актриса Джулия Робертс заявила, что у фильма «Красотка» мог бы быть и другой финал. О возможном варианте концовки кинокартины она рассказала в беседе с Daily Mail.

В полюбившейся зрителям ленте 1990 года Джулия Робертс сыграла проститутку Вивиан.

«Это должен был быть гораздо более мрачный фильм, он назывался «Три тысячи долларов». Вивиан была наркоманкой, и в финале он [Эдвард] оставляет ее на обочине, бросает в нее деньги и уезжает», – раскрыла звезда.

Актриса подчеркнула, что была горда ролью, полученной в драматическом фильме. Однако картина с изначально задуманным финалом так и не вышла на большие экраны, поскольку кинокомпания, занимавшаяся ей, закрылась. Тогда ленту перехватила компания Disney, и сценарий изменили.

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