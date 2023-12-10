«Эпическое падение с вершины»: как Меган Маркл опозорила всю королевскую семью

По информации от инсайдеров, Меган Маркл никак не может забыть случай, который произошел еще в 2021 году, незадолго до Рождества. Так, пару лет назад жена принца Гарри инсценировала слежку папарацци, сообщает Express.

Меган Маркл отправилась на предпраздничный шопинг в Монтесито. За девушкой все время следовал фотограф, которого она же и наняла. Причем, по слухам, снимки от «папарацци» супруга опального принца самостоятельно передала прессе.

Согласно одной из версий, Маркл хотела отвлечь внимание публики от другого скандального эпизода, случившегося в ноябре того же года на программе The Ellen Show. Девушка тогда заявила, что использовала королевский титул, чтобы связаться по телефону с сенаторами США.

Жена принца Гарри старательно уговаривала чиновников проголосовать за введение обязательного оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам.

«Появление Меган на The Ellen Show еще раз доказывает, что она никогда не понимала разницы между членом королевской семьи и знаменитостью. Какое эпическое падение с вершины», – отметил один из критиков.

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