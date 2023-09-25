Энрике Иглесиаса сняли с молодой брюнеткой, пока Курникова была дома с детьми

Певец Энрике Иглесиас засветился с роскошной красоткой, которую тут же посчитали любовницей артиста. Дело в том, что в соцсетях знаменитости появилось романтичное фото с брюнеткой, а вот его избранницы Анны Курниковой рядом не было.

Поклонники давно привыкли к тому, что звезда счастлив с красавицей-блондинкой. Но в СМИ часто ходят слухи о том, что темпераментный Энрике позволяет себе флирт и близкое общение с другими девушками. Так, в прошлом был скандал с участием фанатки, когда Иглесиас поцеловал ее у всех на глазах. Курникова не стала комментировать произошедшее.

В этот раз певец опубликовал в соцсетях снимок, на котором он нежно прижимается к девушке по имени Мария. Публику привела в восторг романтичная фотография. Скорее всего, потому что артист готовит дуэт с красавицей и это всего лишь обложка будущего трека.

Пользователи Сети отметили, что молодые люди прекрасно смотрятся вместе. А вот Анны рядом не было. Она не стала комментировать публикацию в соцсетях. Поклонники уверены, что между влюбленными царит полная гармония. Недавно брат артиста сообщил журналистам, что Энрике и Анна стали мужем и женой. Но звезды предпочли скромно расписаться, без пышной свадьбы. Сейчас они занимаются творчеством и воспитанием детей. Об этом сообщает Экспресс газета.

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