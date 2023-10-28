ИХ ШОУБИЗ
15:30, 28 октября 2023
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Энрике Иглесиас заявил о разладе в отношениях с Анной Курниковой

Stable Diffusion

Stable Diffusion

© Stable Diffusion

В течение двадцати лет фанаты следят за отношениями Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса, считая их примером идеального союза. Однако в последнее время появились слухи о разладе в семье.

Согласно одной из версий, Анна и Энрике расстались из-за того, что жене надоело близкое общение артиста с поклонницами. Энрике часто обнимается и не отказывается от поцелуев поклонниц.

Но недавно Иглесиас решил прокомментировать ситуацию. В интервью People он признался, что клип к его песне «Escape» изменил его жизнь. Он отметил, что познакомился с девушкой на съемках, она была из мира спорта, но они смогли понять друг друга.

Также знаменитость заявил, что в течение времени отношения меняются, никто не может дать гарантию счастливого финала.

Фанаты не могут разобраться, что означает столь громкое заявление певца. Однако Иглесиас признался в своей любви только своим детям. Примечательно, но во время гастролей они остаются с матерью дома.

Ранее мы писали, что Кортни Кардашьян пожертвовала собой, чтобы спасти жизнь ребенка.

Источник фото:Stable Diffusion
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