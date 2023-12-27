Дрожала от холода: Кейт Миддлтон в осенних сапогах заставила дочь выйти на улицу в летних туфлях

Королевская семья всегда представляется чем-то высшим и недоступным, следующим строгим правилам этикета и дресс-кода. Однако иногда эти правила вызывают вопросы и недоумение среди обывателей, так как они могут противоречить здравому смыслу.

Во время празднования Рождества в западных странах, члены королевской семьи посетили церковь. Их безупречные наряды и радостные улыбки всегда восхищали народ, но на этот раз вызвали удивление комментаторов в Сети из-за выбора одежды для маленьких детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Многие считают, что детей нарядили не по погоде. Несмотря на то что принцы были хотя бы в костюмах, принцессе Шарлотте пришлось пройти в тонких колготках и летней обуви.

Даже просто глядя на фотографии принцессы Шарлотты, Джорджа и Луи, можно почувствовать холод, отмечают британцы. Пока принцесса Уэльская носила теплые сапоги и пальто, ее дети мерзли в летней обуви.

Несмотря на возмущение, дети королевской семьи держались мужественно. Образы принцев и принцессы выглядели элегантно и нарядно, несмотря на возражения некоторых комментаторов. Об этом пишет «Экспресс газета».

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