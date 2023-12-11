Довел до паралича: Анджелина Джоли о разводе с Брэдом Питтом

Анджелина Джоли призналась, что развод с Брэдом Питтом дался ей очень тяжело. Об этом актриса рассказала в беседе с Harper Bazar.

Важно отметить, что Анджелина Джоли предпочитает не раскрывать подробности из личной жизни. Поэтому расставание с бывшим мужем она описала двумя предложениями, а другие детали упоминать не стала.

«Мое тело сильно реагирует на стресс – уровень сахара в крови то повышается, то падает. За несколько месяцев до развода у меня внезапно случился паралич Белла», – заявила звезда Голливуда.

В 2016 году пользователи Сети стали активно обсуждать развод Джоли и Питта, а все последующие годы актеры виделись в зале суда. Пара решала вопрос об опеке над шестью детьми: 22-летним Мэддоксом, 18-летней Захарой, 20-летним Паксом, 15-летними близнецами Ноксом и Вивьен и 18-летней Шайло.

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