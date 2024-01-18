Дональду Трампу с пятнами на руке поставили страшный диагноз

Пятна на руке кандидата в президенты США Дональда Трампа, выявленные во время его встречи со сторонниками, вызвали разговоры о возможных проблемах с его здоровьем. Информацию об этом распространил Telegram-канал Bild на русском языке.

«В ходе приветствия сторонников Дональд Трамп помахал им рукой, и на его ладони заметны были красные пятна», — отмечено в публикации.

Экс-советник президента Билла Клинтона Джеймс Карвил высказал мнение, что «пятна выглядят как сифилис». Но в социальных сетях были предложены различные предположения, включая возможность ожога утюгом или след от свежих пончиков.

Обозреватель Bild Герберт Бауэрнебель напомнил о других инцидентах, которые также могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем бывшего президента США. Он отметил, что Трамп, несущий «коробки с пиццей пожарным в штате Айова, заметно волочил правую ногу». В другом случае в штате Айова после мероприятий предвыборной кампании «он выглядел крайне утомленным и передвигался неуверенно». Также Трамп якобы стал делать много ошибок в речи и сильно похудел.

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