«Деваться некуда»: Энн Хэтэуэй заговорила о своем алкоголизме

40-летняя актриса Энн Хэтэуэй явно не выглядит на свой возраст и восхищает поклонников красотой и энергией. Звезда призналась, что с годами ее взгляды на заботу о себе и своем здоровье сильно изменились. Об этом сообщает People.

Прежде всего актриса отметила, что после 30 лет она отказалась от употребления спиртного. Тогда Энн Хэтэуэй всерьез задумалась о своем образе жизни и решила прислушаться к организму.

«Я больше не могла этого делать. Я не могла вести ту жизнь, которую хотела, пока выпивала. И в свои 40 лет я обнаруживаю, что мне приходится по-другому питаться», – поделилась знаменитость.

Энн добавила, что очень хотела бы сказать себе 25-летней: «О, дорогая, дорогая, существует совершенно другой мир, и он на вкус как авокадо».

В 2012 году Хэтэуэй вышла замуж за Адама Шульмана и подарила супругу двоих сыновей. Говоря о восстановлении тела после родов, актриса заявила, что ее организму понадобилось целых три года, чтобы вернуться в нормальное состояние.

«Пусть ваше тело будет телом. Деваться некуда. Это только сейчас. Будьте рядом, заботьтесь о себе и не ожидайте ничего», – заключила звезда фильма «Стажер».

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