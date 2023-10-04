Держит мужа в клетке: Меган Маркл запретила принцу Гарри видеться с семьей

Меган Маркл снова подпортила репутацию принца Гарри. В сентябре герцог Сассекский приехал в Лондон по делам. Он планировал остановиться в королевской резиденции, однако его отец, король Великобритании Карл III, не позволил ему явиться во дворец. Об этом сообщает Marie Claire.

Согласно официальной версии, принц Гарри просто слишком поздно сообщил о своем намерении приехать к родным, и для него не успели бы подготовить помещение.

В таком случае опальный принц принял решение больше унижаться перед семьей. Он хотел обзавестись собственным жильем в Лондоне. Только вот его планам снова помешала супруга. Меган Маркл категорически запретила мужу это делать.

Как передают инсайдеры, герцогиня Сассекская убеждена, что этот шаг даст шанс на перемирие в королевской семье, чего ей совсем не хотелось бы. Она, вероятно, считает, что королевская семья может настроить принца против нее и испортить между ними отношения.

По информации источника, дело еще может быть в том, что Меган Маркл и принц Гарри растратили немалую часть своих сбережений на развитие проектов, которые не принесли ожидаемой прибыли.

Ранее мы писали, что Кейт Миддлтон рассталась с принцем Уильямом из-за старшего сына.