«Что с лицом?»: британскую супермодель заподозрили в «особой любви» к филлерам

Папарацци засняли 36-летнюю модель Роузи Хантингтон-Уайтли в Лондоне. Знаменитость шла по улице после обеда с друзьями. Об этом сообщает Леди Mail.ru.

На снимках девушка без макияжа, из-за чего ее довольно сложно узнать. Однако фанаты отметили, что черты лица Роузи на фото не такие ярко выраженные, как обычно.

У поклонников возникло предположение, что в этот день девушка сделала несколько уколов красоты и ее кожа еще не успела отойти от похода к косметологу.

«Что она сделала со своим лицом?», «Лицо, полное филлеров, выглядит именно так», «О нет, ее лицо. Она еще молода... Почему люди это делают с собой?», «Портить лицо ботоксом... Это глупо, ведь он ей просто не нужен», – комментируют пользователи Сети.

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