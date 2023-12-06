Бывший любовник королевы Испании обвинил ее в измене мужу

В Испании разгорелся настоящий скандал. Королеву Летицию обвинили в измене мужу-королю. Ее бывший любовник, по крайне мере он так себя называет, заявил, что был в отношениях с экс-журналисткой даже после того, как она вступила в брак.

Предполагаемый бывший возлюбленный королевы – экс-супруг ее сестры Хайме дель Бурго. Он признался, что они с Летицией были влюблены друг в друга. В доказательства он даже предоставил фото, сделанное королевой для него, и ее милое сообщение: «Любовь. Я ношу твою пашмину. Это как чувствовать тебя рядом со мной. Она заботится обо мне. Она защищает меня. Я считаю часы до нашей новой встречи. Люблю тебя. Выхожу отсюда. Твоя».

Впрочем, поверили Хайме немногие, ведь этих данных недостаточно, чтобы обвинить королеву в измене. Но нашлись и те, кто принял версию мужчины, ведь он довольно подробно описал ее в книге «Летиция и я». Там сказано, что с бывшей журналисткой у дель Бурго была большая любовь, которая после того, как у нее завязались отношения с Филиппом, перетекла в большую дружбу. Причем до ее встречи с королем, Хайме собирался сделать ей предложение руки и сердца, но ему пришлось отступить.

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Источник: Voice