«Был чрезвычайно скрытным»: что за таинственная девушка ужинала с актером Мэттью Перри накануне его смерти

Звезда сериала «Друзья», актер Мэттью Перри за день до своей смерти ужинал с обладательницей титула «Мисс Калифорния» и участницей конкурса «Мисс мира Америка» Афинной Кросби. Они встретились в ресторане отеля Bel-Air в Лос-Анджелесе.

Девушка призналась, что именно она была в компании актера в вечер трагедии. Афинна заверила, что они с артистом были близкими друзьями.

«Я так опустошена его смертью, но чувствовала, что было бы невежливо говорить об этом публично, поскольку внимание должно быть приковано не ко мне, а, скорее, к нему и его наследию, и он был чрезвычайно скрытным человеком, и я всегда уважала это в нашей дружбе», — объяснила девушка.

Она добавила, что актер был в хорошем настроении и рассказывал ей о том, что намечается в его жизни.

Ранее врач Умнов назвал возможную причину смерти актера Мэттью Перри.