Бросила мужа из-за вечеринки: Дженнифер Лопес уехала от Бена Аффлека

Дженнифер Лопес оставила мужа в Лос-Анджелесе, а сама уехала в Нью-Йорк на вечеринку в честь Недели моды. Об этом сообщает Heat World.

Кажется, артистка устала от постоянного недовольного лица Бена Аффлека и решила начать веселиться без него. На кадрах с мероприятия в Нью-Йорке Дженнифер просто сияет от счастья. Поклонники забеспокоились, что такой поступок звезды повлияет на ее отношения. Однако, как только певица вернулась домой, в Сети всплыло фото ее супруга вместе с Дженнифер Гарнер.

С актрисой Бен Аффлек разошелся еще в 2018 году. Паре приходится поддерживать хорошие отношения их-за общих детей. Только вот снимок из машины, на котором запечатлены Аффлек и Гарнер, совсем не напоминает встречу двух опекунов. Некоторые фанаты даже предположили, что у актеров было свидание.

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