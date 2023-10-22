Бритни Спирс рассказала, с кем потеряла девственность в 14 лет

Певица Бритни Спирс спустя года раскрыла свою тайну. В мемуарах знаменитость намекнула на то, что лишилась девственности в 14 лет с лучшим другом своего брата Брайана.

Как пишет издание Us Weekly, возлюбленному Спирс в то время было 17 лет. Однако в 2003 году артистка заявляла, что была физически близка только с Джастином Тимберлейком, с которым тогда состояла в отношениях.

Напомним, что Тимберлейк и Спирс впервые встретились в 1999 году на съемках одного проекта. Уже в 2002 году они расстались из-за измены. Ходили слухи, что именно Спирс предала возлюбленного, однако певица заверила, что это сделал Тимберлейк.

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