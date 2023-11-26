«Брак не является честной сделкой»: Эмили Ратаковски откровенно заговорила об отношениях

Эмили Ратаковски снялась в откровенном образе для австралийской версии журнала Vogue. В беседе с журналистами известная модель заговорила о разводе с супругом.

Так, 32-летняя Ратаковски позировала перед камерой в бежевых бра, мини-юбке с блестящей отделкой и меховых туфлях. Также девушке подобрали наряд, состоящий из металлического топа и золотистой юбки Rabanne.

Оказывается, модель собирается писать книгу, в которой подробно расскажет о расставании с режиссером Себастьяном Бер-Макклардом. Эмили отметила, что была несчастна, будучи в браке, однако долгое время она не могла уйти от мужа.

Модель добавила, что в тот момент похудела и даже пробовала принимать антидепрессанты. Она была уверена, что дело не в супруге, а в ней.

«Наш мир сильно изменился, поскольку женщины зарабатывают столько же или больше денег, чем их партнеры. В то же время они вынуждены нести бремя эмоциональных и материальных обязанностей, работать по дому. (...) Брак не всегда является честной сделкой», – заявила Ратаковски.

Напомним, пара рассталась в 2022 году из-за измен со стороны режиссера. В браке они прожили четыре года.

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