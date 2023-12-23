ИХ ШОУБИЗ
05:00, 23 декабря 2023
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Боялась умереть в Балморале: дочь Елизаветы II рассказала о некоторых мыслях королевы в последние дни

Боялась умереть в Балморале: дочь Елизаветы II рассказала о некоторых мыслях королевы в последние дни

© Stable Diffusion

Британская королева Елизавета II беспокоилась, что если умрет в Балморале, это усложнит ситуацию с похоронами. О некоторых ее мыслях в последние дни рассказала дочь Анна.

Королева умерла 8 сентября 2022 года. Ей было 86 лет.

Балморал – любимая королевская резиденция. При этом Елизавета II знала, что на случай кончины уже составлены планы, правительница беспокоилась насчет возможных дополнительных проблем из-за ее смерти в Шотландии.

Анна назвала счастливой случайностью, что оказалась в Балморале перед смертью матери, пишет сайт mk.ru. Также она рассказала, как испытала облегчение, когда с гроба сняли корону, скипетр и державу, чтобы передать власть Карлу III.

Анна почувствовала, что «каким-то образом все закончилось», а ответственность «перекладывается на других».

Она отметила, что монархия – это занятие 365 дней в году, которое не прекращается со сменой правителя.

Ранее сообщалось, что королева Камилла забрала бриллиантовую тиару Елизаветы II.

Автор:Юлия Карева
Редакция
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