Больная сестра подала в суд на Меган Маркл и потребовала крупную сумму

Сестра герцогини Сассекской Меган Маркл Саманта, страдающая рассеянным склерозом и передвигающаяся в инвалидном кресле, подала на родственницу в суд. Она потребовала от нее крупную сумму денег.

Подробности сообщает Daily Mail.

Суд со сводной сестрой – явный повод для переживаний. Женщина обвинила герцогиню в клевете в интервью. Дело об этом было возбуждено в марте 2022 года, но Саманта его проиграла. Сейчас она захотела пересмотра вердикта.

Сестра Маркл настаивает, что та назвала ее шарлатанкой, а продажи ее книг после этого резко снизились. Саманта требует денежную компенсацию в размере 75 тыс. долларов. В предыдущий раз суд постановил, что Маркл не ставила цель оклеветать сестру, а всего лишь делилась воспоминаниями из детства.

Ранее появились пугающие фотографии Маркл. Она похудела до анорексии.