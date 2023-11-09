ИХ ШОУБИЗ
18:00, 09 ноября 2023
1 мин.

Больная сестра подала в суд на Меган Маркл и потребовала крупную сумму

Больная сестра подала в суд на Меган Маркл и потребовала крупную сумму

© Stable Diffusion

Сестра герцогини Сассекской Меган Маркл Саманта, страдающая рассеянным склерозом и передвигающаяся в инвалидном кресле, подала на родственницу в суд. Она потребовала от нее крупную сумму денег.

Подробности сообщает Daily Mail.

Суд со сводной сестрой – явный повод для переживаний. Женщина обвинила герцогиню в клевете в интервью. Дело об этом было возбуждено в марте 2022 года, но Саманта его проиграла. Сейчас она захотела пересмотра вердикта.

Сестра Маркл настаивает, что та назвала ее шарлатанкой, а продажи ее книг после этого резко снизились. Саманта требует денежную компенсацию в размере 75 тыс. долларов. В предыдущий раз суд постановил, что Маркл не ставила цель оклеветать сестру, а всего лишь делилась воспоминаниями из детства.

Ранее появились пугающие фотографии Маркл. Она похудела до анорексии.

Источник фото:Stable Diffusion
Тег:
#Меган Маркл
Редакция
RSS

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.