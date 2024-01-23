ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 23 января 2024, 12:00
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Анджелина Джоли вышла на улицу без нижнего белья и попалась фотографам

Анджелина Джоли вышла на улицу без нижнего белья и попалась фотографам

© Stable Diffusion

После развода с Брэдом Питтом, знаменитая актриса Анджелина Джоли так и не обрела новую любовь, несмотря на различные слухи и сплетни вокруг ее личной жизни. Недавно папарацци запечатлели момент, когда она находилась в Нью-Йорке, направляясь к своему другу. Об этом пишет PEOPLETALK.

На фотографиях актриса была одета в черные брюки и светло-серый джемпер, что придало ей свежести. Образ Джоли завершили солнцезащитные очки и черная сумка. Особенностью наряда стала дерзкая деталь: под тонким трикотажем не было видно нижнего белья.

Напомним, что Джоли и Питт впервые встретились на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». Их роман был официально объявлен в 2006 году, и спустя восемь лет, в 2014 году, они поженились. Однако счастье звездных супругов не длилось долго — в 2016 году стало известно о начале процесса развода. Семь лет спустя они завершили бракоразводную процедуру окончательно.

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Источник фото:Stable Diffusion
Автор:Алла Болеро
Теги:
#стиль
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#одежда
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