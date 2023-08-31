Американская певица выразила свое неуважение Кейт Миддлтон: герцогиня не была готова к такому удару

Для жителей Великобритании Кейт Миддлтон – эталон поведения и красоты. Многие поклонники королевской семьи отдали бы все за встречу с ней. Только вот 77-летняя американская исполнительница Долли Партон отказалась прийти в гости к герцогине Кембриджской.

Как рассказывает певица, Кейт Миддлтон пригласила ее к себе домой на чай и даже накрыла стол. Однако звезда кантри-музыки решила не идти к герцогине, сославшись на плохое самочувствие. Долли Партон призналась, что жена принца Уильяма не участвовала в продвижении ее нового музыкального альбома Rockstar, который выйдет в ноябре 2023 года.

Важно отметить, что творчество певицы высоко ценится всей британской королевской семьей. В 1977 году Долли Партон даже выступала на юбилее Елизаветы II.

77-летняя исполнительница подчеркивает, что не намерена прощаться с музыкальной карьерой до конца своих дней. В США ее считают одной из самых популярных певиц и называют «Королевой кантри».

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