Актриса Николь Кидман находится на грани истощения: что говорит муж
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Николь Кидман, одна из высокооплачиваемых актрис Голливуда, неустанно поддерживает стройную фигуру, чтобы продолжать успешную карьеру в высокобюджетных фильмах и сериалах. Однако последнее фото звезды, опубликованное в социальных сетях, вызвало шок у ее поклонников. Об этом пишет Kp.ru.
На снимке Николь позирует у двери своего дома, надев лишь короткую белую футболку с надписью на груди. Этот вызывающий наряд позволил актрисе продемонстрировать длинные стройные ноги. Однако фанаты считают, что актриса выглядит чрезмерно худой.
«Николь, пожалуйста, поешь», «Дайте ей чизбургер», «Она стала слишком худой», – пишут в комментариях.
Звезда не реагирует на комментарии, но по сообщениям инсайдеров, даже ее муж волнуется за состояние здоровья жены.
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