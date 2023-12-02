ИХ ШОУБИЗ
08:00, 02 декабря 2023
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Актриса Николь Кидман находится на грани истощения: что говорит муж

Актриса Николь Кидман находится на грани истощения: что говорит муж

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Николь Кидман, одна из высокооплачиваемых актрис Голливуда, неустанно поддерживает стройную фигуру, чтобы продолжать успешную карьеру в высокобюджетных фильмах и сериалах. Однако последнее фото звезды, опубликованное в социальных сетях, вызвало шок у ее поклонников. Об этом пишет Kp.ru.

На снимке Николь позирует у двери своего дома, надев лишь короткую белую футболку с надписью на груди. Этот вызывающий наряд позволил актрисе продемонстрировать длинные стройные ноги. Однако фанаты считают, что актриса выглядит чрезмерно худой.

Актриса Николь Кидман находится на грани истощения: что говорит муж

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Николь, пожалуйста, поешь», «Дайте ей чизбургер», «Она стала слишком худой», – пишут в комментариях.

Звезда не реагирует на комментарии, но по сообщениям инсайдеров, даже ее муж волнуется за состояние здоровья жены.

Ранее мы писали о том, как Рэйчел Зеглер получила награду за «стальные глазные яблоки».

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
#актриса
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#здоровье
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