Актриса Николь Кидман находится на грани истощения: что говорит муж

Николь Кидман, одна из высокооплачиваемых актрис Голливуда, неустанно поддерживает стройную фигуру, чтобы продолжать успешную карьеру в высокобюджетных фильмах и сериалах. Однако последнее фото звезды, опубликованное в социальных сетях, вызвало шок у ее поклонников. Об этом пишет Kp.ru.

На снимке Николь позирует у двери своего дома, надев лишь короткую белую футболку с надписью на груди. Этот вызывающий наряд позволил актрисе продемонстрировать длинные стройные ноги. Однако фанаты считают, что актриса выглядит чрезмерно худой.