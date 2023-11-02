Актер, сыгравший маленького Волан-де-Морта, вырос и стал секс-символом

Фильмы о юном волшебнике Гарри Поттере открыли миру многих талантливых актеров. Популярность от участия в проекте получили как исполнители главных ролей, так и второстепенных. Например, многих не оставил равнодушными маленький темный маг Волан-де-Морт, которого сыграл Хиро Файнс Тиффин.

После съемок в фантастической киноленте актер не стал забрасывать карьеру и продолжил развиваться. Сейчас он является довольно востребованным в индустрии благодаря своей эффектной внешности. Теперь большинство поклонников ассоциируют его вовсе не «Гарри Поттером», а с драмой «После», в которой он перевоплотился в сердцееда Хардина Скотта.

Глядя на Хиро на экране, можно смело говорить, что от очаровательного мальчика не осталось и следа. Теперь он брутальный мачо, секс-символ для миллионов девушек. Кроме съемок в кино, актер также занимается и модельным бизнесом, что ему тоже успешно удается.

Ранее внешность будущей королевы Испании произвела фурор в Сети.

Источник: Kinoafisha.