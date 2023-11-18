Актер Джонни Депп чудом спасся от смерти: вот что произошло

Голливудский актер Джонни Депп едва не погиб во время съемок фильма «Одинокий рейнджер» режиссера Гора Вербински. В картине 2013 года он сыграл роль индейца Тонто и сам ездил верхом на лошади, отказавшись от услуг дублера.

В ходе съемок Джонни не удержался в седле и упал, оказавшись под копытами лошади. Только по счастливой случайности актеру удалось избежать смерти, так как разъяренный жеребец промахнулся. В следующий момент звезде удалось быстро встать и отбежать на безопасное расстояние.

При этом риск не оправдался, так как в итоге картина провалилась в прокате. Впечатления смягчили только две номинации фильма на премию «Оскар», пишет Пятый канал.

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