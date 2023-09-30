Актер Брюс Уиллис перестал узнавать жену и детей из-за тяжелой болезни: что говорят врачи

Актер Брюс Уиллис угасает и уже перестал узнавать жену и детей. Весной прошлого года он объявил об окончании карьеры, а в феврале этого года стало известно, что у мужчины лобно-височная деменция. Эта болезнь не поддается лечению, а артист стал совсем плох. Об этом пишет Woman.ru.

Близкие знаменитости рассказали, что звезда «Крепкого орешка» уже плохо воспринимает информацию и не слышит. А еще он перестал узнавать жену и детей, у него прогрессирует амнезия.

«Я должна прилагать огромные усилия каждый божий день, чтобы жить лучшей жизнью, на которую я способна. Я делаю это для себя, для наших двоих детей и Брюса, который не хотел бы, чтобы я жила как-то иначе», – поделилась супруга актера Эмма Хеминг-Уиллис.

По словам женщины, муж уже не может обходиться без посторонней помощи и даже к врачу его сопровождает персонал. Болезнь прогрессирует, а это значит, что в будущем Уиллис не сможет самостоятельно даже вставать. Такой неутешительный вердикт вынесли врачи.

Ранее мы писали о том, что Шакире предъявлены новые обвинения в неуплате налогов.